Binnenstad Sneek: minder doorgaand verkeer, meer ruimte voor groen, winkels en fietsers

SNEEK- Inwoners en ondernemers van Sneek willen graag een groene binnenstad met meer winkels en ruimte voor fietsers. Dat blijkt uit de resultaten van de enquête van gemeente Súdwest-Fryslân over de proef autoluwe binnenstad. De meeste mensen komen graag in de binnenstad, maar voelen zich niet allemaal veilig in het verkeer.

Het college heeft groen licht gegeven voor de uitwerking van de proef. Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van de gemeente. Sneek heeft nu een binnenstad met veel doorgaand verkeer waar 30% van de mensen zich niet veilig voelt. “Dat moet anders”, zegt wethouder Michel Rietman, “want de binnenstad moet een fijne én verkeersveilige plek zijn voor iedereen.”

De enquête die in december is gehouden is 2.200 keer ingevuld. Rietman is blij met dit resultaat. “Mensen zijn erg betrokken bij de ontwikkelingen in de binnenstad. Met de resultaten krijgen we een goed beeld van wat er speelt en hoe mensen de binnenstad beleven. Én hoe ze het graag in de toekomst zouden zien.”

Binnenstad als doorgaande route

Een van de drie meest genoemde redenen waarom mensen in de binnenstad komen, is dat mensen het als doorgaande route gebruiken. Juist dat verkeer wil de gemeente uit de binnenstad halen. Het overgrote deel (37%) komt er om te winkelen. Door de binnenstad autoluw te maken verwacht 26% de auto vaker te laten staan. Meer dan de helft verwacht door de proef een verbeterde verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers.

Alles altijd bereikbaar

Rietman benadrukt dat tijdens de proef alles bereikbaar blijft: “Sommige inwoners en ondernemers vragen zich af of hun woning of winkel nog wel bereikbaar is, maar die zorg kunnen we al wegnemen, want je kunt altijd overal komen met de auto. Er worden geen hele straten afgesloten en de parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Er komen in de binnenstad vier punten waar je niet mag doorrijden, maar je kunt wel altijd van twee kanten tot aan dat punt komen. We willen de binnenstad voor iedereen bereikbaar houden, maar niet meer als doorgaande route stimuleren.”

Aandachtspunten

Er zijn in de enquête ook aandachtspunten genoemd waar de gemeente mee aan de slag gaat. Zo zijn er zorgen over sluiproutes in omliggende wijken, is er vraag naar duidelijke bewegwijzering en zijn er vragen over de route voor landbouwverkeer. Op de website swf.frl/autoluwebinnenstadsneek staan alle resultaten van het onderzoek. De gemeente neemt de uitkomsten van de bijeenkomsten en de enquête mee om de proef verder voor te bereiden. Er volgen op korte termijn nog gesprekken met betrokkenen en de gemeente gaat op verschillende plekken de verkeers- en mogelijk koopstromen meten.

Rietman ziet de verdere voorbereiding positief tegemoet: “Door iedereen mee te nemen in de plannen, met duidelijke voorwaarden te komen en ook in gesprek te blijven, kunnen we de proef goed voorbereiden. Dat vergroot ook de kans van een geslaagde proef. En daarmee kunnen we weer verder met onze ambitie om de binnenstad van Sneek mooier en verkeersveiliger te maken.”