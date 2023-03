Binnenkort: PANNA! Magazine komt langs bij LSC 1890

SNEEK- Op donderdag 4 mei vindt er een PANNA! Sterrenteam voetbaldag plaats bij LSC 1890 in Sneek. Een leuke en leerzame voetbaldag voor kinderen uit de regio van 6 t/m 13 jaar. Hoe leuk zou het zijn als jullie hier wat aandacht aan kunnen besteden! In onderstaand persbericht lees je de verdere inhoud van dit voetbalfestijn.

Wil jij een te gekke voetbaldag beleven, een echte ster worden en kans maken op een plek in een van de PANNA! Sterrenteams? Doe dan mee aan de PANNA! Sterrenteam voetbaldag op donderdag 4 mei bij LSC 1890 in Sneek, georganiseerd vanuit PANNA! Magazine, het grootste jeugdvoetbalmagazine van Nederland!

In de meivakantie op 4 mei kunnen jongens en meisjes van 6 t/m 13 jaar meedoen aan het grootste voetbalfeestje van Nederland bij LSC 1890!

Tijdens deze voetbaldag is iedereen welkom en staat plezier centraal!



Talentenjacht

Op locaties door het hele land worden tot en met de herfstvakantie van 2023 verschillende PANNA! Sterrenteam voetbaldagen georganiseerd. Aan het einde van iedere voetbaldag worden een aantal jongens en meisjes van verschillende leeftijdscategorieën uitgenodigd voor de finaledag. Tijdens deze finaledag krijgen alle finalisten de kans om zich in een van de PANNA! Sterrenteams te voetballen.



PANNA! Sterrenteam!

In het PANNA! Sterrenteam ervaar je hoe het is om een echte ster te zijn. De teams nemen deel aan verschillende activiteiten, waaronder een (inter)nationaal toptoernooi! PANNA! Magazine volgt de sterren op de voet. Zo wordt elke speler voorgesteld in het magazine en maken de PANNA!-journalisten een uitgebreid verslag na elke activiteit!

Meer informatie en inschrijven: www.pannasterrenteam.nl.