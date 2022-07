Binnenkort nieuwe Kringloop en Kraamverhuur in Sneek

SNEEK - Per 1 augustus vestigt Het Sneeker Goed Kringloop & Kraamverhuur zich in Sneek. De nieuwe kringloopwinkel komt aan de Professor Zernikestraat, in het pand van de voormalige Kringloop de Waterpoort. De winkel wordt verbouwd naar het nieuwe concept, maar is tijdens de verbouwing open. Je kan ook nieuwe spullen inbrengen. De officiële opening van de vernieuwde kringloopwinkel staat gepland op 10 september.