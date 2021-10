Binnenkijken bij Fryske woningen tijdens de Duurzame Huizen Route

Dit kan tijdens de Duurzame Huizen Route op zaterdag 30 oktober en 6 november. Honderden enthousiaste huiseigenaren in heel Nederland stellen hun huis open om uitleg te geven over bijvoorbeeld isolatie, een warmtepomp of aardgasvrij wonen. Bezoekers kunnen zich inschrijven via www.duurzamehuizenroute.nl.

Eén van de huiseigenaren die meedoet is Hans Knijff uit Dokkum. “Bij de bouw van de woning is er goed geïsoleerd en vloerverwarming aangelegd. Later hebben we zonnepanelen en een warmtepomp geïnstalleerd. Dit was voor ons de manier om uiteindelijk van het gas af te gaan.” Tijdens de Duurzame Huizen Route vertelt Hans graag hoe hij dit heeft aangepakt.

Inschrijven voor een bezoek



Er zijn tal van mogelijkheden om een huis te verduurzamen. Zo kun je al klein beginnen met ledlampen, een slimme thermostaat en tochtstrips. Of je pakt het groter aan door goed te isoleren, een warmtepomp aan te schaffen en vloerverwarming aan te leggen. Huizen met uiteenlopende duurzame maatregelen doen dit jaar mee met de Duurzame Huizen Route. Geïnteresseerden kunnen zich via de website inschrijven voor een bezoek bij één of meer woningen. Per woning zijn er een maximaal aantal plekken beschikbaar, verdeeld over zaterdag 30 oktober en 6 november.

Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies Fryslân, Drenthe, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland, 145 Nederlandse gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij moedigen inwoners aan om op een laagdrempelige manier kennis te maken met duurzaam wonen.

Zelf een duurzaam huis?



Wie zelf stappen heeft gezet om zijn of haar huis te verduurzamen kan zich aanmelden voor de Duurzame Huizen Route 2021 via duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.