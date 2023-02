Biljartvereniging Ons Genoegen 75 jaar: ''Gezelligheid en sfeer belangrijker dan niveau''

Gezelligheid en sfeer hebben vanaf de oprichtingsdatum van Biljartvereniging Ons Genoegen altijd een hogere prioriteit gehad dan prestaties. Er werd met een soort ratingsysteem gespeeld, waardoor ook de minder getalenteerde biljarters kans hadden op ‘priis en premy’. En dat doen ze al 75 jaar, want op 24 oktober 1947 werd Ons Genoegen opgericht bij Café Meijer op de Bothniakade. We praten met de huidige voorzitter, Boudewijn Wolthuizen, secretaris Erald Pietersma, en hondstrouw lid Jan Pietersma over het verleden en de toekomst van het jubilerende Ons Genoegen. Op naar de honderd, is de boodschap. De club telt momenteel elf leden.

Erald Pietersma: “Café Meijer aan de Bothniakade was het stamcafé van de Hubert Sneek supporters, die na de wedstrijd een biertje kwamen ‘kantelen’. In die tijd beschikten voetbalverenigingen nog niet over een eigen kantine zodat alle clubs een café hadden waar supporters van dezelfde ‘bloedgroep’ na een thuiswedstrijd kwamen om onder het genot van een biertje of een borreltje de wedstrijd te bespreken.”

Borreltje voor 20 cent

Erald Pietersma: “Biljarten was een populaire bezigheid onder de Sneek-supporters. Het was dan ook niet geheel onverwacht dat op een goed moment het idee ontstond om een biljartclub op te richten. Als je vroeger goed kon biljarten, dan ging je naar Cees Leeuwen; daar speelden dokter Gerritsma en de Rapper; die moesten 200 punten op een avond halen. Bij ons gaat het om Ons Genoegen.”

Het eerste bestuur bestond uit Roel Karsten, Sible Travaille, Durk Bouma, Hendrik Hofmeester, Durk Boot en Sietse van Kampen. Pietersma: “Er waren toen achttien spelende leden, die 2,40 gulden per jaar aan contributie betaalden en een borreltje ging voor 20 cent over de toog. De wekelijkse prijzen werden door de leden ingebracht en varieerden van een kroketje via eieren tot een paar sokophouders. De naam ‘Ons Genoegen’ refereert aan de gemoedelijkheid en de gezelligheid die hoog in het vaandel stond en nog steeds staat.

Drukbezochte kienavonden voor fibrose-kinderen

Namen die niet mogen ontbreken in een overzicht zijn Cees Meijer, van 1968 tot 1987 voorzitter van Ons Genoegen, en Sjoerd Pelsma, beiden erelid van de Sneker biljartclub. En Johnny Keitz, niet alleen jaren voorzitter van de biljartclub, maar daarnaast organisator van de drukbezochte kienavonden die elke maandagavond in wijkgebouw de Eekmolen werden gehouden. “Daar kwamen wekelijks wel vijftig tot honderd kieners; de opbrengst ging grotendeels naar goede doelen, zoals de ‘fibrose-kinderen’”, vertelt secretaris Erald Pietersma. “Ik denk dat hij al met al wel een ton heeft gedoneerd aan de Fibrose Stichting. Een deel van die opbrengsten ging naar Ons Genoegen, zodat wij ons met 21 leden en een voordelig saldo van 20.000 gulden, een rijke club mochten noemen. Ons seizoen liep van oktober tot april en de jaarlijkse prijsuitreiking vond plaats op een rondvaartboot. Dat is met elf leden niet meer te realiseren.”

De ‘Pietersma-Clan’

Clublid Jan Pietersma: “In de afgelopen 75 jaar hebben we achtereenvolgens gespeeld in Café Meijer, Café De Kroon, het bijgebouw van Hotel Ozinga, en tegenwoordig in de bovenzaal van Café ’t Ouwe Vat. Je kon niet zo maar lid worden van Ons Genoegen. Als je je aanmeldde, kwam je op een donateurslijst en als er iemand vertrok, dan kwam er weer een plaatsje vrij en bestond de kans dat je lid kon worden. Want daar werd door de toelatingscommissie over gestemd, een soort ballotagecommissie dus. Eén tegenstem en het ging niet door. Je moest erbij passen; een ‘ouwehoer’ hadden we niets aan.

Wij, de ‘Pietersma-clan’, bestaande uit de broers Erald, Jan, André en Alfred, die is overleden, werden in 1973 als lid geaccepteerd. Ik denk dat de toelatingscommissie toen een behoorlijke black out heeft gehad, haha. Een keer per jaar speelden we ook gezellige uit- en thuiswedstrijden tegen andere biljartverenigingen. Waaronder het team van het Eiland en de dames biljartvereniging OBRO, wat staat voor ‘Onze Ballen Rollen Ook’.”

Toekomst

Boudewijn Wolthuizen is sinds 2022 voorzitter van Ons Genoegen en speelt een jaar of tien actief bij de momenteel elf leden tellende biljartclub die op de bovenverdieping (met barretje) van ’t Ouwe Vat de beschikking heeft over twee wedstrijdbiljarts. “We hebben gedurende het grootste deel van ons bestaan een vast ledental van rond de twintig gehad met daarnaast een behoorlijke lijst van geïnteresseerden. Maar we zien wel dat de aanvoer van vers bloed stokt. De jeugd heeft andere interesses, zoals poolbiljart. Het hoeft niet per se, maar er is dus wel ruimte voor een paar nieuwe leden. Gezelligheid en sfeer zijn troef, niveau is ondergeschikt. Want we willen als Ons Genoegen eigenlijk de honderd jaar wél halen.”

Tekst en foto’s: Wim Walda