Biljarttoernooi ‘Geert Popma Driebanden Friesland Cup’ in It Harspit een groot succes!

OPPENHUIZEN - Afgelopen weekend was MFC It Harspit Voor het eerst het decor van de Geert Popma Friesland Cup, een biljarttoernooi in het driebandenspel. Het toernooi kwam op initiatief van Twellingeaster Ids Postma naar Top en Twel, maar dat moest wel in zeer kort tijdsbestek georganiseerd worden. Met dank aan de inzet en het enthousiasme van vele vrijwilligers is dat gelukt en als uitstekend gastheer oogstten de Top en Twelsters veel lof en waardering bij het bestuur en de deelnemers van het driebandentoernooi.

Onder de 126 deelnemers deden deze keer ook biljarters uit het tweelingdorp mee en voor de meesten was het een mooie ervaring om eens op een ander niveau te presteren. Overigens manifesteerden de Top en Twelsters zich prima. Er gingen maar liefst 10 spelers uit eigen dorp door naar de tweede ronde op zondag. Douwe de Jager eindigde als nieuwkomer zelfs op de 4e plaats, een pracht prestatie!



Na een mooie finaledag was het Marcel Boomstra uit Cornjum die de eerste plaats wist te bemachtigen. Hij mag zich de eerste Harspit-winnaar noemen. Boomstra werd op de voet gevolgd door Tjeerd Vellinga uit Sneek met de tweede plaats. De derde plaats was voor Jan Viskil uit Santpoort. De winnaars gingen met een fraai kunstwerk van Driuwhout weer naar huis.

Beste Top en Twelsters waren: Douwe de Jager (4), Ids Postma (8), Marten van der Veen (12) en Theo Hoekstra (18).

Over twee weken gaat het toernooi 'over zee', want dan zijn de driebanders te bewonderen op Ameland. Editie Top en Twel kan in ieder geval de boeken in als zeer geslaagd en is zeker voor herhaling vatbaar!

Bron: Topentwelonline.nl