Biljartschool Sneek: Tammo Bijlsma oppermachtig

SNEEK - Bij Biljartschool is een begin gemaakt met de zomertoernooien. Met 13 deelnemers werd er gestart op moederdag. Het bekende sfeertje was direct weer aanwezig en de strijd werd gestreden. Dat wil zeggen: Met wisselend succes. Ze zeggen wel eens, je hebt je dag niet of je hebt het niet.

Kijk maar naar de eregalerij en je weet direct wat er gebeurd is. Dit was een Tammo-dag. Met 8 vermeldingen in de eregalerij is een unieke prestatie ontstaan. In de voorronden (poule 1 en poule 2) haalde hij een gemiddelde van 1.047. Maar bij de laatste 8 ging het helemaal geweldig met een gemiddelde van 1.308 en vervolgens een geweldige finalepartij waarin hij de 17 caramboles in 11 beurten maakte.

Tot slot een kleine samenvatting van de knock-out rondes.

Kwart finales:

Rutger Rempe (8) – Tammo Bijlsma (17) 3 – 17 (13 beurten)

Gerard Bekius (9) – Ids Postma (10) 7 – 10 (19 beurten)

Alex Vroling (10) – Jabe Stummel (9) 10 – 7 (19 beurten)

Frans Grijpink (9) – Chris Waltenee (9) 8 – 9 (19 beurten)

Halve finales:

Alex Vroling (10) – Ids Postma (10) 10 – 8 (20 beurten)

Tammo Bijlsma (17) – Chris Waltenee (9) 17 – 4 (15 beurten)



Finale:

Tammo Bijlsma (17) – Alex Vroling (10) 17 – 9 (11 beurten)