Biljartclub Sneek: Een oude club in een nieuw jasje.

SNEEK - De 13 jaar oude Biljartclub Sneek, de voormalige biljartvereniging onder leiding van biljartschooleigenaar Dirk van Veen, is formeel opnieuw opgericht. Na het overlijden van Dirk vorig jaar is zijn biljartlocatie doorgezet door zoon Nico onder de naam Biljartcentrum Sneek. De bestaande biljartclub kwam technisch te vervallen en moest opnieuw ingericht worden om mee te mogen doen in de bondscompetities.