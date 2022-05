Bijzondere monumenten in Súdwest-Fryslân

SNEEK- Súdwest-Fryslân is niet alleen rijk aan prachtige natuur, ook de bijzondere cultuur in de gemeente is nadrukkelijk aanwezig. Denk aan de vele bijzondere monumenten die SWF heeft staan zoals de Waterpoort in Sneek, de Broerekerk in Bolsward of de molen De Rat in IJlst.

In de gemeente SWF staan in totaal meer dan 740 rijksmonumenten en meer dan 140 gemeentelijke monumenten. Met deze bijzondere gebouwen en beschermde gezichten, unieke historische stukken en fraaie landschappen, is Súdwest-Fryslân een gemeente die met geen enkele andere gemeente vergelijkbaar is.

En elk monument heeft een eigen verhaal. Dat betekent dat er genoeg verhalen zijn om te vertellen.

Met de nieuwsbrief Cultureel Erfgoed ontvang je 2x per jaar informatie en verhalen over het bijzondere erfgoed in onze gemeente. Ook praat de gemeente je bij over hoe we omgaan met ons culturele erfgoed.

Interessant? Meld je dan snel aan voor de nieuwsbrief. Dan ontvang je deze voortaan in jouw mailbox! De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt begin juli.

Heb je de vorige nieuwsbrief gemist? Je vindt ‘m op de pagina Cultureel Erfgoed.