Bijzondere kerkdienst in Sanfirden

SANFIRDEN- Aankomende zondagavond 19.30 uur zal er een bijzondere kerkdienst te beleven zijn in de kerk van Sandfirden.

Dominee Warnar zal samen met het combo van Anna Hoekstra een dienst verzorgen waarin tekst en klank elkaar versterken. In een thema passend bij het water zal ook de mooie locatie van Sandfirden betrokken worden in het geheel.

Te horen zullen zijn verschillende oude en nieuwe liederen, poëzie, een overdenking uit Jona 1 maar ook het geliefde ‘Pylgersbea’ welke sinds september vorig jaar regelmatig op zondagochtenden op de Fryske radio te horen is.

Van harte welkom in deze dienst! De toegang is gratis, na afloop is er een collecte voor de onkosten.