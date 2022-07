Bijzondere expositie Tall Ships

HARLINGEN/SNEEK- Hoe een jonge journaliste verliefd werd op een zeilschip én diens kapitein Buitenexpositie In love with Cecilie op de Tall Ships Races 2022

Australië, 1934. De jonge journaliste Pamela Bourne stapt aan boord van de Herzogin Cecilie, op dat moment het snelst varende zeilvrachtschip ter wereld. Het doel: verslag doen van de grote graantransporten die de windjammer tussen Australië en Europa verzorgt. Het resultaat: Pamela wordt verliefd. Op het schip én op de kapitein, Sven Erikson. Ze trouwen en blijven hun leven lang samen.

De Herzogin Cecilie werd in 1902 gebouwd als transportschip, maar vooral ook als trainingsschip voor jonge kadetten van de marine. In duizenden foto’s, reisverslagen en haar dagboek legde Pamela Bourne het leven aan boord vast. Ze geven een prachtig tijdsbeeld van de reizen van de snelle windjammer. En van de opbloeiende liefde tussen Pamela en Sven.

In 1936 strandde de Herzogin voor de kust van het Engelse Devon. Populair geworden door alle media-aandacht bracht de stranding een ware stroom ramptoerisme op gang. Een bergingspoging mislukte, en met pijn in het hart moesten Pamela en Sven hun geliefde schip achterlaten.

Gemeentemuseum Het Hannemahuis en het Fries Scheepvaart Museum maken samen van dit bijzondere verhaal een buitenexpositie, die van 14 t/m 17 juli te zien zal zijn op het evenemententerrein van de Tall Ships Races in Harlingen. Freya Darby, de dochter van Pamela Bourne en Sven Erikson, bewaarde de foto’s, verslagen en dagboeken van haar moeder en stelde ze beschikbaar voor deze tentoonstelling.

De Tall Ships Races zijn vrij toegankelijk en ook de expositie is gratis te bezoeken. De foto’s hangen in groot formaat langs de keermuur van de Willemshaven. Via QR-codes kunnen bezoekers het verhaal erbij lezen.