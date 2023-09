Bijzondere dag voor nabestaanden bemanning Lancaster ED603

De dag begon met een bezoek aan het bezoekerscentrum. Nabestaanden zagen daar de eerste wrakstukken van Lancaster ED603 waar hun verwanten 80 jaar geleden mee ten onder gingen. Onder andere een vliegwiel, één van de vier motoren en de radio van het vliegtuig waren te bezichtigen. Later die dag opende het bezoekerscentrum voor het publiek.

Bewondering voor de offers van zeven moedige, jonge mannen

Nadat alle aanwezigen aan boord van het schip Regina Andrea waren gestapt, opende burgemeester Jannewietske de Vries haar speech met “Eric Arthur Tilbury… Harold Elvin Howsam… Arthur Bertram Smart… Charles Fredrick Sprack… Raymond Edward Moore… Arthur Gordon Fletcher… Gordon Robert Sugar… The seven brave, young men who gave their lives for the freedom of others.”

Ook minister Kajsa Ollongren, minister van Defensie, sprak haar bewondering voor en dank naar deze zeven moedige mannen uit, waarna burgemeester De Vries en minister Ollongren de eerste exemplaren van het boek Geborgen Verleden ontvingen. Dit boekje over de bemanningsleden van Lancaster ED603 ontvingen zij uit handen van Douwe Drijver, namens Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF).

De Last Post, een intense minuut stilte en zeven kransen

Eenmaal op de bergingslocatie verstomden de gesprekken. Dit was en is een bijzondere plek, dat was direct te merken aan de nabestaanden. Op de bergingslocatie werd een bijzondere ceremonie gehouden. Daarbij werden de verhalen van de drie nog vermiste bemanningsleden Charles Sprack (23), Raymond Moore (21) en Arthur Smart (27) gedeeld. Pieter Bergsma, hoornblazer van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht, speelde vervolgens traditioneel de Last Post. Na de laatste noot volgde een intense minuut stilte voor de zeven bemanningsleden van de Lancaster ED603.

Minister Ollongren legde namens het ministerie van Defensie voor de Nederlandse regering een krans en Stieneke van de Graaf deed dat samen met Jurn de Vries namens het Nederlands parlement. Ook generaal Onno Eichelsheim, Commando der Strijdmachten en Erwin van Beljouw, commandant Air Support Command, betoogden hun respect door een krans te leggen. Namens de ambassadeurs van Engeland en Canada werden twee kransen gelegd. Burgemeester De Vries en wethouder Petra van den Akker legden vervolgens namens de gemeente Súdwest-Fryslân een krans. De zevende en laatste krans werd gelegd door de SMAMF.

Freedom is not for free. Not 80 years ago, not today

Daarmee was de ceremonie bijna voorbij, maar niet voordat een historische Beechcraft uit respect een ‘fly-by’ verzorgde als laatste groet. Zichtbaar aangedaan door het respect voor hun verloren familieleden keken de 30 Britten en Canadezen toe.

“Ze hebben zich nooit gerealiseerd hoeveel aandacht er is voor hun overleden familieleden. Dat wij deze oorlogshelden met zoveel respect herdenken, vinden ze bijzonder. En een dag als deze laat ook mij niet onberoerd”, laat burgemeester De Vries weten.

Wethouder Petra van den Akker laat ook weten aangedaan te zijn: “Dit raakt je en dat is ook goed. Verhalen van opofferingen voor onze vrijheid hier en nu moeten ons blijven raken, opdat wij nooit vergeten. Zoals minister Ollongren vandaag mooi zei: “They were defending peace, freedom and self determination. Freedom is not for free. Not 80 years ago, not today.”

