Bijzondere concerten op bijzondere plekken in IJlst

IJLST- IJlst750 organiseert muzikale en culturele activiteiten in en om IJlst. Sinds 2017 organiseren we jaarlijks een paar keer 'Luisteren op Locatie'. Een unieke muzikale avond waar de bezoekers doorgaans langs drie verrassende optredens en locaties worden geleid in IJlst.

De eerstvolgende editie is op 12 mei 2023.

Luisteren op Locatie vindt op 3 locaties plaats waarbij door verschillende artiesten optredens worden verzorgd. Na een half uur durend optreden gaat de groep toeschouwers naar een volgende locatie waar weer een nieuwe artiest klaar staat. Dit herhaalt zich nogmaals zodat er op 1 avond van 3 verschillende optredens genoten kan worden. Voor elk wat wils!

Boots

Helder, harmonieus en gevoelig. Soms met een vrolijke noot. Altijd met volle overgave. Dat is Boots. Ellis, Marleen en Carlien Bootsma vormen samen een akoestisch trio met een singer-songwriterachtig repertoire. Ondersteund door een gitaar drijft de samenzang van de zusjes Bootsma op de golven van de melodie.

Van Dor Hout

Joke is geboren in het NoordHollandse Bakkum, maar heeft van zowel vaders – als moeders zijde generaties Fries bloed door de aderen stromen. Het hoofd der lagere school vertelde haar dat ze niet kon zingen. Dat heeft ze tot aan haar vijftigste als waarheid aangenomen. Daarna ging de beuk erin. Kees komt uit het Gelderse Ede, ging in Arnhem naar het Conservatorium en was heel zijn werkzame leven muziekdocent. Sinds 2017 wonen ze in IJlst en als je het vraagt en ze zien het zitten doen ze een optreden van zo’n anderhalf uur. Dat kan nu niet. Ze hebben per keer een half uur en dat is volgens Joke niet te doen, maar de uitsmijter heeft ze al.

Fokelien, Frans en Marcello

Fokelien Looijenga (tenorsaxofoon) zal samen met Frans van Dijk (bas) en Marcello Roosenstein (gitaar) lyrische/swingende jazz en sfeervolle ballads ten gehore brengen, waarbij ook funky ritmes niet zullen ontbreken.

Deze editie van Luisteren op Locatie meemaken?

Dit wil je natuurlijk niet missen, dus haal nog een ticket: Kaarten zijn te koop voor €12,50 inclusief koffie/thee. Kijk voor meer informatie of het bestellen van kaarten op www.ijlst750.nl

LET OP! Op uw ticket staat NIET uw startlocatie. Hierover krijgt u een aantal dagen van tevoren een mail. Dus hou uw mail goed in de gaten.