Bijzondere burendag op het Eiland

SNEEK- Mevrouw van der Werf neemt een tasje met duurzame cadeautjes in ontvangst uit handen van wethouder Faber tijdens burendag. In toekomstig aardgasvrije wijk het Eiland in Sneek sloegen woningbouwcorporaties Elkien en Accolade en de gemeente Súdwest-Fryslân de handen ineen om de wijkbewoners een bijzondere burendag aan te bieden.