Bijzonder bezoek voor Waterland van Friesland: flamingo’s strijken neer

Landschaps- en natuurfotograaf Jan Tijsma uit Oudemirdum werd onlangs aangenaam verrast door het hoge roze bezoek. Bij het schieten van mooie plaatjes in Waterland van Friesland kreeg hij plotseling een aantal flamingo’s voor zijn lens. “Het zijn verschillende soorten”, aldus Jan. “Er zitten Chileense en Europese flamingo’s bij. Zelfs de nog zeldzamere Caribische flamingo kun je spotten. Het zijn heel bijzondere en gracieuze vogels die het landschap van Zuidwest Friesland echt even een tropische aanblik geven.”

Langs de IJsselmeerkust

Natuurlijk wil elke vogelliefhebber nu weten waar hij moet zijn. “Ik heb de flamingo’s op de foto gezet in natuurgebied De Steile Bank”, verklapt Jan. “Dit natuurgebied ligt tussen Lemmer en Oudemirdum. Ik heb de flamingo’s gezien tussen Nijemirdum en Oudemirdum, maar ze kunnen natuurlijk nu ook op een ander plekje in de buurt zijn. Je kunt via het natuurpad aan de Liemerige Wei 6 buitendijks aan de IJsselmeerkust komen. Ik raad je wel aan om een verrekijker mee te nemen, want soms staan ze wat verder weg. Maar met een cameralens of een verrekijker kun je ze echt goed zien. Het is een prachtig gezicht.” De Steile Bank is sowieso een waar vogelparadijs. Het is een vrij kale zandplaat waar vogels graag vertoeven. De rust op de zandplaat en het ondiepe water eromheen zorgen voor de ideale omstandigheden. Zo ook voor de flamingo’s die hier nu op hun gemak aan het foerageren zijn.

Drie soorten flamingo’s

Wie van vogelspotten houdt, moet deze dagen dus echt even een tripje naar de IJsselmeerkust van Waterland van Friesland overwegen. De Europese flamingo’s die je kunt zien, zijn lichtroze tot bijna wit. De volwassen vogels zijn maximaal anderhalve meter hoog en wegen ongeveer vier kilo. De Chileense flamingo is kleiner, ongeveer een meter hoog en heeft grijze poten met roze enkels. De Caribische flamingo herken je aan zijn knal-oranjeroze verenkleed. De flamingo is eigenlijk een warmweervogel, maar Nederland lijkt toch behaaglijk genoeg te zijn om neer te strijken. In het IJsselmeer zit lekker eten voor ze, dus ecologisch gezien lijkt het geen probleem te zijn. Waar de vogels precies vandaan komen, is niet duidelijk. Ze kunnen uit Zuid-Europa komen, maar ook in Duitsland zitten broeiende koloniën. Wat hun land van origine ook is: net als alle toeristen zijn ze ‘mear dan wolkom’ in Waterland van Friesland.

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 900 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.