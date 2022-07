Bijzonder Advendo logo opgedragen aan Marc Brinkhuis

SNEEK- Het bovenstaande logo is het teken van Advendo Korpsen Sneek voor de optredens komend weekend tijdens het WMC in Kerkrade. De show- en marsparade van Advendo zal worden opgedragen aan de in 2020 overleden instructeur Marc Brinkhuis. In het hart staat zijn handtekening. Het ontwerp is van Larissa Jorritsma, evenals de shirts.

“Het gemis is nog steeds erg groot binnen de vereniging”, vertelt slagwerkinstructeur Richard Kampstra die al vanaf 1999 met Marc Brinkhuis samenwerkte bij Advendo. “Marc was onze dirigent, instructeur en deed de choreografie. Een muziekman in hart en nieren”, gaat Richard verder. “Hij leefde voor Advendo en zijn muzikale en showtechnische kennis en vaardigheden hebben Advendo zeker naar een hoger niveau getild”.

Vandaag en morgen voor het laatst wordt er door Advendo nog getraind en gerepeteerd voor het WMC op het sportveld van v.v. Nijland. Donderdagmiddag om 15.00 uur vertrekt het seniorenkorps richting Limburg. Richard: “Wij hebben met 64 leden een groot korps en ze lopen allemaal mee in Kerkrade. Het is een mooie en hechte ploeg en iedereen heeft zijn plaats. Maar onderschat het niet, je moet je de muziek eigen maken en de passen instuderen. Dat vergt veel van de leden en de lat wordt ook hoog gelegd bij Advendo. Wat dat betreft is het topsport”.



Vrijdag starten voor Advendo de voorrondes van het onderdeel show. Van de 15 deelnemers plaatsen de beste 12 zich voor de finals op zondag. Maar de focus bij Advendo ligt op komende zaterdag bij de Marsparade. Voor Advendo wordt dit een bijzonder optreden, een eerbetoon aan Marc Brinkhuis. De mars die Advendo voor het WMC heeft ingestudeerd heeft de naam ‘Black & White Hearted’ gekregen. “De clubkleuren van Advendo, want Marc had een zwart-wit Advendo-hart”, zegt Richard Kamphuis. “De zoon en dochter van Marc lopen mee en zijn vrouw zit op de tribune van het Parkstad Limburg Stadion. Dat geeft onze marsparade nog meer lading. Het zal vast wel even emotioneel worden”, denkt Richard.

De show- en marsparades zijn te volgen via een betaalde livestream op de website van het WMC. Richard hoopt dat veel mensen mee zullen kijken. “Maar het mooiste is natuurlijk om het live mee te maken. Advendo is een publiekskorps en daar hoort ook het enthousiasme en het applaus van het publiek bij. Advendo-fans zijn al aanwezig en het is natuurlijk best een afstand. Maar als je in de gelegenheid bent, kom dan naar het stadion”.

Het uiteindelijke doel is uiteraard de wereldtitel. “Die moesten we in 2017 in Limburg achterlaten, maar die titel willen we weer mee terugbrengen naar Sneek. We zijn supergemotiveerd om komend weekend het beste in ons naar boven te halen en doen er alles aan om er een prachtig optreden van te maken. Laten we hopen dat dit door de jury wordt beloond”, besluit Richard.