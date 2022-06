Bijna opgeheven muziekvereniging Ere Zij God uit Hommerts-Jutrijp eerste op Schiermonnikoog

HOMMERTS-JUTIJP- Nog maar drie jaar geleden was muziekvereniging Ere Zij God uit Hommerts/Jutrijp op sterven na dood. Een nieuw bestuur ging met nieuwe activiteiten aan de slag om een doorstart te kunnen maken. En met succes. Afgelopen zaterdag won Ere Zij God onder leiding van Jan Hibma tijdens het 63 Muziek- en Zangfestival op Schiermonnikoog met 87 punten de bokaal in de vijfde divisie.

In het voorjaar van 2019 verkeerde Ere Zij God in zwaar weer. Maar achter de schermen werd hard gewerkt om de in 1898 opgerichte vereniging van de ondergang te redden. Met de organisatie van een aantal leuke projecten lukte het om het ledenbestand weer wat op peil te krijgen. Die inspanningen betaalden zich zaterdag uit. Met een beperkte bezetting wist de fanfare de hoogste score te behalen in de vijfde divisie.

Uitslagen blaasorkesten

Vijfde divisie

Ere Zij God Hommerts-Jutryp, 87 ptn.

De Bazuin Rottevalle, 84,5 ptn.

Wilhelmina Bedum, 84 ptn.

Brassband Hosannah (B), 83,5 ptn.

Euphonia (B) Wolvega, 83 ptn.

Harmonie Beetgum, 83 ptn.

Advendo Boksum-Deinum-Blessum, 83 ptn.

Loppersum’s Harmonie, 82 ptn.

Excelsior Donkerbroek, 80 ptn.

Crescendo Drachten (B), 80 ptn.

Vijfde divisie jeugd

Tusken de Noaten IJlst, 82,5 ptn.

Stedelijke Harmonie Harderwijk, 82 ptn.

De Bazuin Zwolle, 80 ptn.

Vierde divisie

Brassband UDI Oosternijkerk, 88 ptn.

Concordia Drachten, 86 ptn.

Koperensemble de Wâldsang Buitenpost, 85,5 ptn.

Burgumer Muziekvereniging Legato, 84,5 ptn.

De Lofstem Sumar, 84 ptn.

Nij Libben Koudum, 83,5 ptn.

Cadenza Twello, 83 ptn.

Brassband Elad Muntendam, 83 ptn.

Derde divisie

Looft den Heer Oudega (Sm), 90 ptn.

Halleluja Anjem, 86 ptn.

Hosannah Leeuwarden, 84 ptn.

Concordia IJlst, 83 ptn.

Tweede divisie

Elspeets Fanfare Korps, 82 ptn.

Eerste divisie

Eendracht Winterswijk, 80 pnt.