Bijna een miljoen bezoekers voor Friese musea in 2022, maar zorgen zijn niet weg

SNEEK- Het gaat langzaam maar zeker weer wat beter met de bezoekersaantallen van de Friese musea. Er kwamen in 2022 bijna evenveel mensen naar de Friese musea als in 2017, en dat terwijl er in januari vorig jaar nog een lockdown was.

"We zijn nog niet helemaal tevreden, maar we hebben de smaak wel weer te pakken", zegt Mirjam Pragt van de Museumfederatie Fryslân. "We zitten bijna op een miljoen bezoekers in Fryslân, dat is bijna zo veel als in 2017, het jaar voor de culturele hoofdstad Leeuwarden in 2018."

Fries Scheepvaart Museum Sneek

Musea als het Fries Scheepvaart Museum in Sneek, het Eise Eisinga Planetarium in Franeker en de musea op eilanden scoren goed. "Het zijn musea die het ook in coronatijd goed deden en vooral de schoolgroepen goed weten te vinden", zegt Pragt. "We hadden onvoorstelbaar veel activiteiten in 2022, het gaat ook goed met de musea die daarbij konden aanhaken."

Ook kleinere musea doen het goed met activiteiten. Pragt: "De snertwandeltocht in Harkema bijvoorbeeld, die begint altijd in het museum van De Spitkeet. Het is dan heel fijn dat een ander soort bezoekers daar aan mee gaan doen. Dat is een uithangbord om volgend jaar terug te komen."

Musea die niet bij activiteiten aan kunnen haken, of niet uitgenodigd worden, hebben het veel moeilijker.

Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek deed het afgelopen jaar goed met 27.000 bezoekers. Dat komt vooral door een topattractie als de Sterke Yerke-tentoonstelling, die ze met de bemanning van het vlot maakten. Die loopt nog tot maart.

"Het is een heel actueel thema", legt directeur Hester Postma uit. "Het gaat over de strijd tegen de plastic soep. Van dat thema hebben we een familietentoonstelling gemaakt en dat spreekt enorm aan. Daar komen heel veel mensen op af. Afgelopen jaar was dat een grote trekker."

Voor het Sneker museum was het lichtfestival Luna in oktober de gelegenheid om toeristen en nieuw publiek binnen te krijgen. Op negen plekken in de stad en ook in de museumtuin konden liefhebbers lichtkunst bekijken. Het leverde 11.000 bezoekers boven op het reguliere aantal mensen op tijdens de herfstvakantie.

"Dat was echt fantastisch", vindt Postma. "Dat betekent dat er elke avond zo'n 1200 mensen door het museum liepen. Die kwamen speciaal voor de lichtkunst natuurlijk. Maar ondertussen dachten ze: hé, waar zijn we hier eigenlijk? Wat een mooi museum, we komen nog een keertje terug."

Ook zorgen

Het is niet alleen maar optimisme, er zijn ook zorgen: over de financiële situatie van de musea bijvoorbeeld. Dat er nu meer bezoekers komen is goed voor de begroting, maar niet genoeg om de problematiek van de energieprijzen en de coronalockdowns op te lossen.

Bovendien: door de inflatie zouden mensen toch minder snel de beurs kunnen trekken. Daar moeten musea een oplossing voor vinden. "Wat we de afgelopen maanden gedaan hebben rond de Sterke Yerke-tentoonstelling, is experimenteren met gratis weekenden", zegt Postma. "We zijn een heel weekend gratis open geweest voor gezinnen met kinderen. Dan merk je meteen dat mensen daar graag gebruik van maken."

Postma verwacht dat 2023 weer een goed jaar wordt. "We zijn heel positief. 2022 was een prima jaar voor ons. Met een mooie programmering gaan we ervan uit dat dat in 2023 ook zo zal zijn."