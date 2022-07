Bijna 600 basisscholieren sluiten AMV-jaar feestelijk af in Theater Sneek

SNEEK-Ongeveer zeshonderd jonge kinderen uit Súdwest-Fryslân hebben op dinsdag 28 juni, woensdag 29 juni en vrijdag 1 juli een muzikale voorstelling gegeven in Theater Sneek. De optredens, die konden rekenen op volle zalen, vormden de feestelijke afsluiting van het jaar Algemene Muzikale Vorming (AMV) in groep 4 van de basisschool.

Met liedjes en dansen uit verschillende landen trakteerden de kinderen hun ouders, grootouders en andere belangstellenden op een bonte muzikale wereldreis. Per dag waren er drie voorstellingen, negen in totaal.

Voorbereiding

AMV zijn lessen voor kinderen ter voorbereiding op het leren bespelen van een instrument. AMV maakt muziek begrijpelijk en toegankelijk, draagt bij aan een beter (muzikaal) inzicht en geheugen, stimuleert gehoorontwikkeling, leert muziek als taal te herkennen en bevordert het groepsgevoel en zelfvertrouwen. Het gevoel voor maat en ritme wordt ontwikkeld, evenals dat van gehoor en geheugen.

Op veel basisscholen in de gemeente Súdwest-Fryslân wordt de AMV-les tegenwoordig onder schooltijd gegeven. Verschillende muziekdocenten van kunstencentrum Atrium bezoeken eens in de twee weken diverse basisscholen om in groep 4 muziekles te geven. Voor de kinderen die in groep 5 verder willen met muziek maken, is er de cursus Muziekmix. Ook die wordt gegeven door Atrium-docenten.