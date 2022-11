Bijke van Pier21 wordt wegens groot succes verlengd

SNEEK- In januari 2023 kunnen theaterliefhebbers nog van Bijke genieten in Ysbrechtum, Mantgum, Anjum, Sumar, Heerenveen en Leeuwarden. In november en december zijn er vijf extra voorstellingen gepland voor studenten van NHL Stenden, Friese Poort en Friesland College.

In totaal zal Bijke in 2022 en 2023 meer dan 50 keer spelen op 44 locaties door heel Fryslân. Tot nu toe zijn er al ruim 8.000 kaarten verkocht. “Het is toch altijd even afwachten hoe een nieuwe voorstelling door het publiek wordt ontvangen, zeker in deze tijd”, vertelt David Lelieveld, creatief producent bij Pier21. “De combinatie van een herkenbaar thema als eenzaamheid, de mooie tekst en het geweldig spel tussen Joke, Theun en Bobby heeft prachtig uitgepakt”, vervolgt Lelieveld.

Bijke voor studenten

Dat het thema eenzaamheid niet alleen voor een oudere doelgroep interessant is blijkt uit de grote belangstelling van de MBO en HBO scholen om de voorstelling voor studenten te spelen. In samenwerking met Afûk, speelt Bijke vijf keer voor groepen studenten van NHL Stenden, Friesland College en Friese Poort, waarbij de studenten een maatje vanuit stage of anderszins meenemen. Deze voorstellingen zijn besloten.

Over Bijke

Agnes woont al jaren op hetzelfde buurtje als René, maar niemand heeft een idee waarmee zij zich bezig houdt. Ze leeft erg teruggetrokken en afgezonderd. Agnes bemoeit zich met niemand en ze laat zich nooit buiten zien. Als haar hond Bijke op een dag zijn aandacht trekt, vindt René Agnes languit liggend in de keuken. Hij is nog maar net op tijd. Agnes wordt met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zo belandt Bijke bij René. Had hij eerder met haar contact moeten zoeken? Of was het juist goed dat hij Agnes haar gang liet gaan, omdat zij niet zat te wachten op bemoeienis van andere mensen? René begint te twijfelen. Ook aan zichzelf. Uiteindelijk moet hij toegeven dat hij meer van Agnes begrijpt dan hij eerst door had en dat hij meer op haar lijkt dat hij zou willen.