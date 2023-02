Bijeenkomsten Positieve Gezondheid voor mensen met COPD in Makkum en Heeg

HEEG/MAKKUM - Zorgbelang Fryslân, Longfonds, lokale professionals en betrokkenen uit de regio organiseren bijeenkomsten samen met en voor mensen met COPD. Deze bijeenkomsten vinden plaats in Makkum en Heeg. Positieve Gezondheid staat centraal. Het doel is om samen met buurtbewoners die ook COPD hebben, te ontdekken hoe je op een andere manier naar gezondheid kunt kijken. De bijeenkomsten zijn in april en mei en deelname is gratis.

Over Positieve Gezondheid

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Het gaat ook om hoe je je voelt. Hoe je met veranderingen omgaat. Of je geniet van je leven. Ook al ben je ziek, er is altijd iets om blij van te worden en energie van te krijgen. Want al is een longziekte niet te genezen, op andere vlakken is wel winst te behalen. Uitzoeken wat dat is en daarmee aan de slag gaan: dat is het doel van deze bijeenkomsten. Op die manier kun je toch aan je gezondheid werken. We noemen dat Positieve Gezondheid. Machteld Huber (voormalig huisarts en onderzoeker) is de motor achter het idee van Positieve Gezondheid.

Meer weten of meedoen?

Geïnteresseerden kunnen voor informatie en aanmelding contact opnemen met Mieke Bos van Zorgbelang Fryslân. Dat kan via e-mail: bos@zorgbelang-fryslan.nl of tel: 0854 832 433 Meer informatie staat ook op de website.