Bijeenkomst voor mensen met longkanker en hun familie in Medisch Centrum Leeuwarden

LEEUWARDEN- Op vrijdag 9 september 2022 houdt patiëntenorganisatie Longkanker Nederland samen met het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) een bijeenkomst voor mensen met longkanker en hun familie of naasten uit de provincie Friesland.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen diverse sprekers over behandelmethodes, de regionale samenwerking tussen Friese ziekenhuizen en wat Longkanker Nederland kan betekenen voor patiënten. Zo geeft longarts Rolof Gijtenbeek informatie over immuuntherapie. En vertelt radiotherapeut Annelies van der Geest over bestraling.

Wanneer en waar?

Datum 9 september 2022

Tijd 13:00 - 15:30

Locatie Medisch Centrum Leeuwarden

Henri Dunantweg 2

8934 AD Leeuwarden

Programma en aanmelden

Kijk voor meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomst op de website van Longkanker Nederland: www.longkankernederland.nl/friesland of scan de QR-code.