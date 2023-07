Bijeenkomst Súdwest Werkt

SNEEK- Op dinsdag 19 september van 15.45 – 18.00 uur is er een nieuwe bijeenkomst van Súdwest Werkt, hét regionale arbeidsmarktplatform.

Meld je aan voor de bijeenkomst

Wie en waarom?

Súdwest Werkt is een netwerk voor ondernemers, het onderwijs en de overheid (de 3 O’s) en heeft als doel om beter met elkaar te verbinden door af te stemmen, kennis te delen en samen nieuwe initiatieven te ontplooien.

Waar en wanneer?

Dinsdag 19 september

Vanaf 15.45 uur ben je van harte welkom

Friso Bouwgroep in Sneek

We starten het programma om 16.00 uur. Om 17.30 uur ronden we af en is er onder het genot van een hapje en drankje gelegenheid om na te praten.

Wat kun je verwachten?

Een programma met dit keer de focus op de sector Bouw. We zijn te gast bij Friso Bouwgroep in Sneek. Het bedrijf staat bekend om haar veelzijdig vakmanschap. Van onderhoud tot grootschalige utiliteitsbouw en van civiel tot restauratie. Friso Bouwgroep vertelt ons hoe zij zich inzetten om de sector bij de jeugd op de kaart te zetten en hoe zij een duurzaam personeelsbeleid voeren.

Verder aandacht voor het project Bouwbase dat afgelopen maanden bij Friso Bouwgroep draaide. Maar ook een ‘rondje langs de velden’ met onder andere de presentatie van de 3OBuro menukaart. Tot slot het voorstellen van twee nieuwe gezichten binnen het Súdwest Werkt netwerk.