Bijeenkomst ‘Samen voor een inclusief Súdwest-Fryslân’

SNEEK-Een gemeente waarin iedereen van waarde is en waarin iedereen mee kan doen. Daar wil de gemeente Súdwest-Fryslân samen aan werken.

Wat is de bedoeling?

De meeste mensen kunnen gewoon meedoen in de samenleving. Maar voor sommige mensen is dit niet vanzelfsprekend.

Bijvoorbeeld door een (fysieke) beperking, hun leeftijd of etnische herkomst. Ook armoede of beperkte lees- of digitale vaardigheden kunnen ervoor zorgen dat mensen niet altijd zelfstandig mee kunnen doen.

Maar waar ervaren mensen precies problemen? En wat kan SWF daar als gemeente aan doen? Daarover gaat de gemeente graag het gesprek met jou aan.

Dus is meedoen voor jou niet vanzelfsprekend en wil je met de gemeente SWF meedenken? Meld je dan aan voor de bijeenkomst. Je mag ook een begeleider meenemen voor ondersteuning.

Tijdens de bijeenkomst op 7 april gaat Súdwest samen met jou met deze vragen aan de slag. Zo komen we samen met jouw ervaringen en kennis tot een gezamenlijke inclusie agenda!

Praktische informatie

Datum: donderdag 7 april 2022

Aanmelden: https://survey.sudwestfryslan.nl/inclusief-sudwest-fryslan/

Tijd: 13.30 – 16.30 uur, inloop van 13.00 uur

Locatie: Marktstraat 15 (Gemeentekantoor), Sneek