Bijeenkomst ‘Samen voor een inclusief Súdwest-Fryslân’

SNEEK- “Een gemeente waarin iedereen van waarde is en waarin iedereen mee kan doen. Daar willen we samen aan werken”, aldus een woordvoerder van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Wat gaan we doen?

Het afgelopen jaar zijn we aan de slag gegaan met de Lokale Inclusie Agenda. Op deze agenda staan de ideeën over hoe wij onze gemeente nog inclusiever kunnen maken. Maar daarmee zijn we er nog niet.

Want;

Met welke actiepunten gaan we daadwerkelijk aan de slag, zowel op de korte als lange termijn?

Hoe kunnen we de acties nog meer concretiseren?

Wanneer zijn we tevreden?

Waar liggen de prioriteiten?

En wanneer en door wie worden deze actiepunten opgepakt?

Tijdens de bijeenkomst op 7 april gaan we samen met jou met deze vragen aan de slag. Zo komen we samen met jouw ervaringen en kennis tot een gezamenlijke inclusie agenda!

Kom jij ook?

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een inclusief Súdwest-Fryslân is van harte welkom; ervaringsdeskundigen, advies- en cliëntenraden, medewerkers van de gemeente, welzijnsmedewerkers of andere professionals. Dus voel jij je aangesproken en wil je meedenken? Zet 7 april alvast in je agenda, het programma volgt.

Praktische informatie

Datum: donderdag 7 april 2022

Tijd: 13.30 – 16.30 uur, inloop van 13.00 uur

Locatie: Marktstraat 15 (Gemeentekantoor), Sneek

Programma volgt

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Marieke Nauta door te bellen naar 14 0515 of een e-mail.

Iedereen moet mee kunnen doen!