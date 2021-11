Bij de Afûk nieuwe Fries/Engelse jeugdboek ‘Hero’ van Martha Attema verschenen

Leeuwarden- In het jaar 2003 publiceerde Orca Book Publishers een Engelstalig jeugdboek genaamd ‘Hero’. Schrijfster Martha Attema, in Friesland geboren en naar Canada geëmigreerd, omschrijft de belevenissen van Izaak en zijn favoriete hengst Hero in de tweede wereldoorlog. Het boek is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Held 140 en is nu in een Friese vertaling van Martsje de Jong verschenen bij uitgeverij Afûk. ‘Hero’ wordt morgen om 9.00 uur feestelijk gepresenteerd bij de 15e editie van Jou bern in boek van de gemeente Noardeast Fryslân en de Bibliotheek Noord Fryslân in MFC It Trefpunt in Hallum. Alle kinderen in groep 5 (zo’n 530) krijgen ‘Hero’ cadeau.

Inhoud

In de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog moet Izaak zijn onderduikplek in Amsterdam verlaten, omdat het daar te gevaarlijk wordt. Achter op de fiets bij koerierster Els reist hij naar zijn nieuwe schuilplaats, een boerderij in het noorden van Fryslân. En ook al zijn de mensen daar lief voor hem, hij voelt zich toch eenzaam en ellendig. Pas wanneer hij vriendschap sluit met de prachtige Friese hengst Hero, verandert dat. De Duitsers willen die sterke Friese hengst ook graag hebben, en als de soldaten komen om het paard op te halen, kan alleen Izaak een manier bedenken om hem te redden.

Achtergrond

Het verhaal van Hero is een fictief verhaal maar gebaseerd op historische feiten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog woonde de oudoom van de auteur, Jan Hoogterp, op een boerderij in Fryslân. Hij was een groot liefhebber van Friese paarden en werd een beroemde fokker. Zijn hengst Held (Hero), was behoorlijk bekend, wat de Duitser niet ontging. De bezetters wilden Held graag hebben, maar Jan Hoogterp slaagde er in om de hengst te verstoppen als de Duitsers langskwamen om het paard mee te nemen. Tot in het laatst van de oorlog, net voor de bevrijding van Fryslân door het Canadese leger, werd het paard toch nog meegenomen. De zeventienjarige Andries Hofstee, boerenhulp en verzorger van Held reed met een wagen vol met gevluchte Duitse soldaten over de Afsluitdijk naar Noord-Holland. Bij de hevige gevechten tussen de Duitsers en de geallieerden, kregen Andries en Held de mogelijkheid om te vluchten. Een maand lang wist niemand waar Andries en Held waren. Totdat op een nacht, een maand na de bevrijding, paard en ruiter weer opduiken. Andries werd onthaald als een held. Na de oorlog emigreerde Andries naar Australië, waar hij in 1991 overleed.

De auteur

Martha Attema (1949) is geboren in Menaldum en emigreerde in 1981 naar Canada. Tot die tijd werkte ze als onderwijzeres op o.a. een basisschool in Giekerk.

Boekgegevens Hero Auteur: Martha Attema Vertaling: Martsje de Jong Uitvoering: hard kaft ISBN: 978 949 315 9709 Verkoopprijs: € 14,95 www.afuk.frl