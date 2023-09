Big Bazar krijgt geen tijd meer van de rechter: faillissement klopt op de deur

SNEEK-Big Bazar krijgt geen extra tijd meer om afspraken te maken met schuldeisers. De rechter in Leeuwarden heeft voor de tweede keer geweigerd een afkoelingsperiode in te stellen. Daarmee dreigt opnieuw faillissement.

De rechtbank verklaart dat van een verbetering in de financiën nog geen sprake is. Het bedrijf heeft geen extra geld gekregen om lopende verplichtingen na te komen.

Topman Heerke Kooistra uit Damwâld blijft echter strijdvaardig. Hij hoopt nog steeds zijn bedrijf te behoeden van een faillissement. Daarvoor heeft het bedrijf nog ruim vijf dagen de tijd.

Vrijdag werd nog bekend dat de koopjeswinkel zijn Belgische tak wilde verkopen om geld binnen te halen. Daarmee wilde het bedrijf de rechter zover krijgen extra tijd te geven om een faillissement te voorkomen.

Uitstel

Begin deze maand kreeg het bedrijf toch nog wat extra tijd, op verzoek van de ondernemingsraad. Het personeel deed een verzoek om een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Er was al een aanvraag voor een faillissement gedaan door een vervoerder van een winkelpand in Goes. Maar de rechter besloot deze aanvraag uit te stellen.

De eigenaar van Big Bazar had toen eigenlijk al op een faillissement gerekend. Eerder had het bedrijf een 'afkoelingsperiode' aangevraagd, om afspraken met schuldeisers te maken en te reorganiseren. Maar de rechter ging daar niet in mee, omdat het te weinig vertrouwen in de gepresenteerde begroting had.

Financiële problemen

Big Bazar heeft het financieel moeilijk. De afgelopen tijd klaagden verschillende partijen dat Big Bazar de rekeningen niet meer betaalde. Meerdere verhuurders van winkelpanden stapten naar de rechter. Intussen zou de schuld tientallen miljoenen euro's zijn.

In Fryslân zitten vijf vestigingen van Big Bazar: in Leeuwarden, Drachten, Bolsward, Sneek en Oosterwolde. De topman van het bedrijf, Heerke Kooistra, komt uit Damwâld.

Bron: Omrop Fryslân