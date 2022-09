Big Band Friesland op Open Dag Efko Beton

UITWELLINGERGA-Iedere keer als je op de A7 bij Top-en-Twel de Prinses Margriettunnel induikt, denk je misschien: Wat is dat daar toch eigenlijk voor een bedrijf? Zaterdag 3 september a.s. kun je dat tussen 13 en 18 uur ontdekken en het laatste uur is Big Band Friesland erbij!