Bierenburgpakket voor fietsers pontjesroute Zuidwest Friesland

SUDWEST-FRYSLAN - De fietspont tussen van Gaastmeer en Nijhuizum en van Gaastmeer naar It Heidenskip is deze maand ieder weekend geopend van 11-16 uur. Ideaal voor iedereen die ook in deze tijd van het jaar een mooie fiets- of wandeltocht wil maken.

In november en in maart zijn nog meer pontjes elk weekend in de vaart. Kijk op de website van Waterland van Friesland voor meer informatie en doe mee met de actie: als je (nu of in maart) met zes pontjes gaat, dan krijg je een bierenburgpakket. Boven heb je dan ook alweer de nodige kilometers in de benen.