Bieren gebrouwen door echte Friezen steeds populairder

Waar voorheen speciaal bier uit België moest komen, vertrouwen we steeds meer op de lokale brouwerijen. Bijna ieder Friese stad en zelfs de dorpen hebben hun eigen biertje. De Friezen brouwen unieke bieren die op zijn zachtst gezegd “best genoch” zijn.

Zo heeft palingvisser Freerk Visserman uit Heeg “palingbier” ontwikkeld. Een amberkleurig biertje dat uitstekend smaakt bij paling en bij het kopen van dit bier sponsor je de Palingaak van Heeg. In Harlingen vind je Havenbrouwerij het Brouwdok die hele unieke bieren brouwt die bijvoorbeeld “wadgerijpt zijn in zeelucht”. Bij brouwerij Grutte Pier brouwen ze bieren naar Belgische stijl en de brouwerij dankt zijn naam aan de heldhaftige verhalen van de Friese volksheld. Eén van de nieuwere brouwerijen is Middelsee Folsgeare welke niet alleen bier maar ook cider brouwt van appels die ongeschikt zijn voor consumptie.

Bij Restaurant D’Ald Herberch in Gaastmeer zijn ze gek op alles wat uit Friesland komt. Waarom zou je nog Belgisch speciaal bier drinken als je bier kunt drinken dat door echte Friezen gebrouwen is? Twee jaar geleden heeft het restaurant dan ook de Belgische bieren op de kaart vervangen door Friese speciaal bieren. Op 18 maart organiseren ze een bierproeverij waarbij je deze unieke speciaal bieren kunt proeven, opgeven kan via de website. Tijdens de proeverij leer je iets over de soorten bier, de brouwerijen en natuurlijk moet je proeven. Tsjoch!