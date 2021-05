Bibliotheken Mar en Fean weer open per 25 mei

SNEEK- Na ruim vijf maanden is het eindelijk zo ver; de deuren van de Bibliotheek gaan weer open. De komende dagen worden de vestigingen in gereedheid gebracht om bezoekers vanaf dinsdag 25 mei weer op een veilige en prettige wijze te kunnen ontvangen.

Nadat in de Tweede Kamer werd aangedrongen op de belangrijke lokale functie van de Bibliotheek, werd deze naar voren gehaald in het openingsplan. Goed nieuws dus voor de leden en bezoekers. Dat de diensten en producten van de Bibliotheek node gemist werden is de afgelopen maanden ook bij Bibliotheken Mar en Fean duidelijk geworden. Van de duizenden gebruikers van de speciale ingerichte afhaalservice beoordeelde ruim 90 procent de service als goed tot geweldig.

Rixt Heegsma, de directeur van Bibliotheken Mar en Fean, kijkt met een goed gevoel terug, maar is bovenal blij dat de deuren weer opengaan. “De positiviteit en steun van onze leden heeft ons de energie gegeven om onze ziel en zaligheid in de afhaalservice te stoppen, want deze service is ook echt topsport gebleken voor ons personeel. Het fijnst blijft natuurlijk de mogelijkheid om zelf langs de schappen te struinen en dat kan gelukkig weer ná het komende Pinksterweekend.” Er gelden nog altijd coronamaatregelen, deze worden duidelijk aangegeven bij de ingang. Op www.bmf.nl staan altijd de actuele openingstijden en coronamaatregelen.