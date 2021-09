Bibliotheken Mar en Fean viert 25-jarig bestaan Tomke met muziekworkshops voor peuters

Tiid foar in feestje In Heerenveen, Joure, Lemmer en Bolsward is Janneke Brakels te gast met haar workshop Tiid foar in muzikaal feestje! Brakels schreef speciaal voor 25 jaar Tomke het vrolijke liedje It is feest. Volgens Janneke is er iedere dag wel reden voor een feestje, groot of klein. Coole moves, muziek en echte instrumenten maken het feest compleet!

Dûnsje mei Tomke In Balk, Makkum en Wommels kunnen peuters samen met Danswil Dûnsje mei Tomke. Machtige muziek en leuke bewegingen, welke wiebelkont is er niet gek op?

Boartsje mei Boek&Muzyk In Koudum, Workum en Sneek komt Hinke van Het Muziekbeestje op bezoek. Zij gaat met Tomke en Romke op een muzikale reis. Samen een verhaaltje lezen, dansen en muziek maken.

Er is per workshop plaats voor maximaal 15 kinderen. Per kind kan er één begeleider mee. Daarvoor hoeft niet betaald te worden, je koopt alleen een kaartje voor je kind(eren). Leden € 2,- / niet-leden € 4,-. Kaartverkoop via https://bmf.op-shop.nl of aan de balie in de Bibliotheek.