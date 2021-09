Bibliotheken Mar en Fean organiseert activiteiten tijdens de Kinderboekenweek

Activiteiten

Bibliotheken Mar en Fean organiseert tijdens de Kinderboekenweek leuke activiteiten om kinderen te laten dromen over later. Zo wordt er voorgelezen uit het prentenboek ‘Kom út die kraan!!’, waarna eigen bouwsels van Kapla kunnen worden gemaakt. Ervaren ze hoe het is om als kok of in een winkel te werken met een echte Virtual Reality-bril. Kruipen ze in de huid van een bibliothecaris, vlogger of rapper. Of maken ze een eigen sokpop van hun favoriete beroep. Of kunnen ze helemaal los met LEGO tijdens de LEGO Challenge. In de kleinere vestigingen is er een stickerspeurtocht. Kinderen gaan daarbij op zoek naar antwoorden rondom leuke weetjes over beroepen en talenten. Voor meer informatie en aanmelden, kijk op bmf.nl/kinderboekenweek.

Talententester: van Talenwonder tot Dingenzoeker

De leesconsulenten gaan op pad met programma’s op de scholen. Van ‘Kom út die kraan!!’ bij de jongsten over de bouwplaats waar je als kind helemaal niet mag komen, tot aan verschillende beroepen rondom het recht en de rechtspraak met het prachtige boek ”De Zweetvoetenman”. Met het Talententester-doeboekje ontdekken kinderen wat ze allemaal zouden kunnen worden: van Talenwonder tot Dingenzoeker.

Meer in de bibliotheek

Bibliotheken Mar en Fean biedt onder meer boeken, e-books, tijdschriften en activiteiten voor kinderen en volwassenen. Voor kinderen tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Niet-leden kunnen gebruikmaken van de collectie en van activiteiten in de bibliotheek. Alleen voor het lenen van boeken en andere materialen is een lidmaatschap nodig.