Bibliotheek Sneek opent Studie Café

SNEEK- Vanaf 31 oktober organiseert Bibliotheek Sneek elke dinsdagavond het Studie Café voor scholieren van de bovenbouw, studenten en young professionals. Een plek om rustig te kunnen werken aan het huiswerk of de studie, of om leeftijdsgenoten te ontmoeten en inspirerende workshops te volgen. Het Studie Café is tot stand gekomen in samenwerking met jongvolwassenen.

Waardevolle plek

Bibliotheken Mar en Fean vindt het belangrijk om met jongvolwassenen te praten over zaken die in hun leven en voor hun toekomst van belang zijn, om vervolgens die zaken een plek te geven in de programmering van de Bibliotheek. De organisatie wil daarmee ook van waarde zijn voor deze groep mensen.

Uit diverse gesprekken met de jongvolwassenen werden thema’s als onzekerheid over de toekomst, keuzes op het vlak van studie, werk en wonen, en het vinden van balans tussen studie, werk en privé gefilterd. Deze onderwerpen vormden de basis voor het Studie Café dat eind oktober z’n deuren opent.

Stilte plekken en inspirerende workshops

Het Studie Café biedt naast rustige werkplekken diverse workshops rondom onderwerpen als balans houden, bullet journaling en leren studeren. Het Studie Café is vanaf 31 oktober iedere dinsdagavond tot 21u geopend. Het is vrij toegankelijk voor alle scholieren van de bovenbouw, studenten en young professionals. Voor de workshops is aanmelden gewenst. Meer informatie over het programma kan men vinden op de site van de bibliotheek: bmf.op-shop.nl/studie-cafe