Bibliotheek organiseert Taalkuier in de Week van Lezen en Schrijven

BOLSWARD/WOMMELS- In de Week van Lezen en Schrijven, van 8 t/m 14 september, wordt er in vier vestigingen van Bibliotheken Mar en Fean een Taalkuier georganiseerd. Een wandeling door de omgeving waarin extra aandacht aan taal geschonken wordt.

Anderstalige en Nederlandstalige inwoners van Bolsward, Makkum, Wommels en Workum zijn van harte welkom om samen al wandelend het spreken van de Nederlandse taal te oefenen.

De start van de Taalkuier is bij de Bibliotheek. Daarna wordt er ongeveer een uur gewandeld, terwijl men ondertussen met elkaar in gesprek gaat. Na afloop van de kuier is er koffie in de Bibliotheek.

Waar en wanneer?

Donderdag 8 september om 19.30 uur in Makkum

Vrijdag 9 september om 19.30 uur in Bolsward

Zaterdag 10 september om 14.00 uur in Wommels

Dinsdag 13 september om 19.30 uur in Workum

Deelname aan de Tuilkuier in gratis. Aanmelden is niet nodig, geïnteresseerden kunnen zich op de dag zelf melden bij de Bibliotheek.