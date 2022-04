BFVW probeert 'aaisykjen' weer op Unesco-lijst te krijgen

In 2012 is dat ook al eens geprobeerd en toentertijd bestond het aaisykjen nog. Op de website van het Immaterieel Erfgoed legt de BFVW uit dat de traditie nu in een andere vorm nog bestaat door het huldigen van de vinder van het eerste ei en het inzetten van het zoeken voor de beschermingen van de eieren.

In juni buigt een zogenaamde toetsingscommissie zich over de aanvraag. De BFVW hoopt dat het in november zover is dat ze op de lijst staan. De bond wil ook op een andere manier de verbinding met de wereld buiten de vogelwachters versterken door de Fûgels yn Fryslân-app.

Iedereen

Die wordt nu gebruikt door vogelwachters om bijvoorbeeld nesten in te voeren, maar komt nu gratis beschikbaar voor iedereen. Je kunt er thuis tuinvogels invoeren en vogelaars kunnen het ook gebruiken als een notitieboekje voor onderweg. En vogelwachters kunnen nu ook zaken van buiten hun eigen wachtgebied invoeren.

Ook het provinciale subsidiebeleid kwam voorbij. Afgezien van de natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten gaan die subsidies naar het agrarisch natuurbeheer. Provinciaal geld daar buiten om krijgen, is eigenlijk niet te doen.

Vliegende euro's

In de nieuwe weidevogelnota is daarvoor nu wel een regeling opgenomen, maar nu wordt duidelijk dat het niet lukt om dat dit jaar in te voeren.

Daarom wordt een oude regeling mogelijk tijdelijk weer in gebruik genomen; de 'vliegende euro's', om zo ook buiten de grote weidevogelgebieden boeren of andere beheerders een kans te geven. Volgens de BFVW voldoet die regeling niet omdat die met name op grutto's gericht is.

Meer samenwerking

In Wommels is ook afscheid genomen van voorzitter Frans Kloosterman, die hobbyboer wordt in Zweden. In zijn afscheidstoespraak haalde hij een rapport aan van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur waarin staat dat de Nederlandse natuur er slecht voorstaat.

Veel mensen weten niet wat ze missen, omdat ze de eerdere rijkdom meer amper hebben meegemaakt. Kloosterman riep op tot meer samenwerking en minder polarisatie.