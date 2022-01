Bezorger Patrick Hiemstra neemt honderdste GrootSneek in ontvangst: ‘Ze zeggen dat ik een bikkel ben!’

SNEEK- Patrick Hiemstra, bezorger van het eerste uur, heeft vanmorgen het honderdste nummer van GrootSneek in ontvangst genomen uit handen van Marianne & Ying Mellema, de uitgevers van het maandblad.

Patrick bezorgt de kranten in het centrum van Sneek en wordt naar eigen zeggen overal met open armen ontvangen. “Als ik de krant bij de winkeliers breng, dan zeggen ze allemaal dat ik een bikkel ben”, vertelt Patrick lachend. “Ik breng 405 kranten rond, tussen het spoor en De Boer Licht. Dat is mijn wijk. Als de krant eens te laat komt, baal ik er wel van. Als het droog weer is, vind ik dat het mooist, maar met regen doe ik mijn ronde ook gewoon hoor.”

Het uitgeversechtpaar eerde Patrick met het jubileumnummer en niet zonder reden. “We kunnen nog zo’n mooie krant maken, maar zonder bezorgers zijn we nergens. Wij zijn erg trots op onze (FRL-) bezorgers.”

In oktober 2013 zag de eerste papieren GrootSneek het licht.