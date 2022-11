Bezoek de mooiste plaats in Friesland

Het is bekend om de Elfstedentocht, het fierljeppen en het skûtsjesilen. De Friezen onderscheiden zich met hun eigen taal en een eigen karakter. Dat wil echter niet zeggen dat Friesland niet gastvrij is, integendeel zelfs. Het loont dan ook beslist de moeite om eens een bezoekje aan deze noordelijke provincie te brengen. Eén van de leukste steden om naar toe te gaan is zonder twijfel Sneek. Weten wat er allemaal te doen en te beleven valt? Lees dan snel verder.

Walhalla voor watersportliefhebbers

Dol op watersport? Dan kom je in Sneek goed aan je trekken. Snits, zoals de Friezen Sneek noemen, is de watersportstad van Nederland. Zeilen met een skûtsje, suppen, kanovaren, vissen, met een sloep varen of een zeiljacht. Noem het maar op en in de nabije omgeving van Sneek, op het Sneekermeer, is het mogelijk. En Sneek is uiteraard bekend om de Sneekweek. Deze wordt geopend op de 1e vrijdagavond van augustus met een traditionele vlootschouw. De Sneekweek is het grootste binnenwater zeilevenement van Europa en trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers. Natuurlijk wordt er fanatiek gezeild maar is er ook van alles te doen voor de bezoekers. Muziek op de terrassen, een kermis, straattheater en braderie. Kortom, teveel om op te noemen. Dit moet je echt een keer in je leven meemaken. Wanneer je jouw onderneming wat meer wilt promoten is dit je uitgelezen kans. Laat pennen bedrukken of tassen bedrukken om uit te delen aan de andere bezoekers van de Sneekweek.

Bezienswaardigheden

Een niet te missen item in Sneek is de Waterpoort. Deze stamt uit het begin van de 17e eeuw en is een echt icoon. In vroeger tijden werd de poort ’s nachts gesloten zodat niemand de stad meer in of uit kon. Om ervoor te zorgen dat Sneekers nooit te laat binnen kwamen werd de klok op de Waterpoort 5 minuten vooruit gezet. Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds het geval. In het water voor de Waterpoort is de Fontein van Fortuna te bewonderen. Het mannelijke figuur balanceert op een gouden bal en houdt de hoorn des overvloed vast. Het staat symbool voor de wisselende periodes van voor-en tegenspoed in Sneek. Tijdens een stadswandeling doe je de leukste straatjes van Sneek aan en zie je andere mooie bezienswaardigheden. Of ontdek Sneek vanaf het water tijdens een rondvaart door de grachten van de stad.

Wat te doen tijdens slecht weer?

Ook tijdens slecht weer is er genoeg te doen in Sneek. Bezoek het Fries Scheepvaartmuseum. Hier leer je alles over de geschiedenis van de Friese scheepvaart en de stad Sneek. En in het Modelspoormuseum kom je ogen en oren tekort met zoveel modelsporen. Lekker shoppen is ook bij slecht weer prima te doen. Wat dat betreft wordt je in winkelstad Sneek op je wenken bediend. Breng een bezoekje aan Sneek en ervaar zelf hoe leuk het er is.