Bezoek aan het Fries Scheepvaart Museum in Sneek de moeite waard

SNEEK- In het Fries Scheepvaart Museum van Sneek valt veel moois te zien. Hierboven het portret van Petrus Moll. Petrus was rector van de Latijnse school in Sneek, maar werd op 19 februari 1647 benoemd tot hoogleraar in het Grieks aan de Academie van Franeker.

Aan dat jaartal is al af te leiden dat het portret erg oud moet zijn. Dat klopt. Petrus werd op 26 november 1596 geboren in Sneek, trouwde daar in 1626 en was er rector van de Latijnse school. Op 19 februari 1647 werd hij benoemd tot hoogleraar in het Grieks aan de Academie van Franeker. Na zijn werkzame leven verhuisde hij terug naar Sneek en overleed daar op 29 oktober 1669.

Het portret is waarschijnlijk gemaakt door één van zijn broers, Pieter of Hanso Moll. Deze beide broers waren onder andere kunstschilders en behoorden met Petrus en een vierde broer Henricus tot de elite van Sneek.

De jongens Moll waren zoons van Johannes Henricus Moll, die van 1590-1597 en van 1612 tot zijn dood in 1623 schepen van Sneek was. Zoon Hanso was er bijna 30 jaar burgemeester. Zoon Pieter woonde lang in Leeuwarden, maar was in Sneek enige jaren stadsbode. En Henricus werd predikant in Langweer.

Terug naar Petrus. Van hem is bekend dat hij zijn werk nauwgezet deed. Volgens geschiedschrijvers was hij ook een “vredelievend en oprecht mensch, een trouw vriend, hoffelijk en beschaafd in de omgang’’.

https://friesscheepvaartmuseum.nl/.../fsm-col1-dat1000011781