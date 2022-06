Bezienswaardigheden in Sneek

Sneek is zelfs zo populair bij sportliefhebbers dat het gastheer is van de Sneekweek, het grootste watersportevenement op de Europese binnenwateren. In Sneek is ook het voetbalclubstadion ONS Sneek gevestigd. Het is dus geen verrassing dat de stad wordt bezocht door sportliefhebbers die aanstormend talent bekijken dat in de toekomst mogelijk zichtbaar is bij nieuwe bookmakers online.

Maar zelfs buiten de Sneekweek om is er genoeg te doen in deze leuke stad! Loop door de prachtige binnenstad met eeuwenoude panden, leuke winkels en gezellige restaurantjes. Of bezoek één van de vele rijksmonumenten die in deze stad te vinden izjn.

Rijksmuseum Stadhuis

Het Stadhuis van Sneek ligt aan de Marktstraat en werd in 1478 gebouwd. Het is vooral bekend als 18e -eeuws monument in de Rococostijl. Het gebouw is meerdere keren vernieuwd en uitgebreid, altijd met behoud van het barokke bordes uit 1745. Dit bordes werd ontworpen door beeldhouwer Gerben Jesse Nauta. In dit stadhuis kun je ook de helm van Grutte Pier, een Friese krijgsheer, vrijheidsstrijder, kaper, zeerover en volksheld, bewonderen.

Sneeker Waterpoort

De Sneeker Waterpoort is een waterpoort met twee achthoekige torens en daartussen een brug. De waterpoort werd rond 1492 gebouwd, tegelijkertijd met de stadswal rond de stad. De poort diende om de toegang over water naar de stad af te sluiten. In 1613 werd de poort verbouwd tot sierpoort omdat hij geen militaire functie meer had.

Wilhelminapark

Het Wilhelminapark is het oudste stadspark van de stad en werd in 1898 aangelegd om de inhuldiging van koningin Wilhelmina te vieren. Het park ligt net buiten het stadscentrum en heeft een Engelse landschapstijl. Er zijn een aantal bijzondere bomen te vinden in het park, waaronder drie haagbeuken, een rode beuk, een goudes, een hopbeuk en een populier.

Het Fries Scheepvaart Museum

In het Fries Scheepvaart Museum werd in 1939 opgericht en je leert hier alles over de geschiedenis van Sneek en de ontwikkeling van scheepvaart in Friesland. Ook leer je over watersporten in de 20ste en 21ste eeuw. In dit museum kun je onder andere een kanon van een Fries oorlogsschip, scheepsmodellen, schilderijen en scheepsonderdelen bewonderen.

Nationaal Modelspoor Museum

Het Nationaal Modelspoor Museum is in het stationsgebouw gevestigd en begon toen de antiquair en taxateur Piet Scheltema Nederlandse modeltreinen begon te verzamelen. Hij ging naar verschillende beurzen en veilingen en omdat steeds meer modelspoorfabrikanten de Nederlandse markt ontdekten, werd de verzameling steeds groter. Eerst stond deze op de zolder van Scheltema, maar hij wilde dat anderen ook van de collectie konden genieten en opende daarom dit museum.

De Grote Kerk

De Grote Kerk wordt ook wel de Martinikerk genoemd en is tegenwoordig een protestantse kerk. De huidige kerk werd in 1498 gebouwde n heeft een gotische stijl. In de kerk kun je, onder andere, een preekstoel uit 1626, een orgel uit 1711 en een klok uit 1466 bewonderen.

11 Fountains

Deze prachtige fontein werd ontworpen voor het project “11 Fountains” waarin elke stad van de Elfstedentocht een fontein kreeg. In het midden van de fontein in Sneek staat een man met een Hoorn des Overvloeds. Dit beeld verwijst naar Fortuna, de godin van geluk en de beschermvrouw van steden, families en volkeren.

Weduwe Joustra

Weduwe Joustra is één van de oudste panden in Sneek en werd rond 1484 gebouwd. Er wordt hier al meer dan 150 jaar Weduwe Joustra Beerenburg gemaakt. Je kunt hier leuk de productieruimte bekijken en vervolgens van een kopje koffie of een glas Beerenburg genieten.

Grachtenrondvaart in Sneek

De oude binnenstad van Sneek is omringd door een stadsgracht. Als het niet vriest, kun je een interessante rondvaart maken waarbij je de leukste en mooiste plekken van Sneek te zien krijgt. De geringe doorvaarhoogte van de bruggen in de oude binnenstad maken het een extra avontuur. Bovendien vaar je onder de beroemde Waterpoort door!

Sneekweek

Sneekweek is het grootste zeilevenement op binnenwater in Europa en begint elk jaar op de eerste zaterdag van augustus. De Sneekweek is een geweldig evenement voor zeilfans, maar ook voor mensen die van plezier en gezelligheid houden. Geniet van drankjes op een terras, live muziek of de kermis. Er is genoeg te doen voor iedereen!

Zoals je kunt zien is er dus genoeg te doen in Sneek, zelfs als je niet echt een sportliefhebber bent. Het is dus echt een leuke stad om te bezoeken tijdens je volgende dagje weg in eigen land.