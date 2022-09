“Beyond the Blue Horizon”: Expositie Kor Onclin en Henneke Chevalier bij Galerie Bax Kunst

SNEEK - Vanaf 1 oktober is er een nieuwe expositie te zien van het werk van de overleden Fries-Franse kunstenaar Kor Onclin, in combinatie met keramische objecten van Henneke Chevalier. De expositie vindt plaats bij Galerie Bax Kunst in Sneek. Eerder dit jaar was er een omvangrijke expositie van Onclin’s werk in Obe, het podium voor Friese Cultuur in Leeuwarden. In Sneek volgt dus nu een verkooptentoonstelling van zijn werk

Beyond the Blue Horizon

Galerie Bax Kunst in Sneek heeft een expositie samengesteld, waarin een unieke samenwerking en combinatie gezocht is tussen de lyrisch abstracte werken van schilder Kor Onclin en de geometrisch abstracte keramiste Henneke Chevalier, zodat er een veelzijdige tentoonstelling te zien is.



Het vakmanschap van beide kunstenaars maakt het tot een tentoonstelling waarin de kijker prachtige kunst kan beleven en geïnspireerd kan raken. En achter de horizon van hun verschil in stijlen, zult u verrast worden door het gemeenschappelijke gebruik van de diepe kleuren, vormen en andere verwantschappen.

Kor Onclin werd geboren in Leeuwarden. Zijn moeder behoorde tot de feministes van het eerste uur. Zijn vader was binnenhuisdecorateur en musicus. Onclin volgde een kunstopleiding aan de voorloper van de Academie Vredeman de Vries te Leeuwarden.



Zijn werk werd kort voor de Tweede Wereldoorlog geëxposeerd bij Kunsthandel de Boer. Na de Tweede Wereldoorlog studeerde Onclin orthopedagogie en psychologie. Tot 1978 was hij in Den Haag werkzaam als psychotherapeut en docent op de Sociale Academie.



In de jaren 70 exposeerde hij in diverse galeries in Nederland. In 1978 vertrok Onclin naar Frankrijk (Privas, Ardèche), om zich volledig aan het schilderen te kunnen wijden. Vanaf 1981 exposeerde hij voornamelijk in Frankrijk, waar zijn werk diverse malen onderscheiden werd. Vanaf midden jaren 80 exposeerde hij weer veelvuldig in Nederland.

Architectuur en landschap hebben de belangstelling van Henneke Chevalier (Amsterdam, 1943). Het is een steeds terugkerend thema in het werk van de keramiste. De fascinatie voor geometrische vormen en patronen komt tot uiting in haar geabstraheerde objecten, en de decoratie daarvan.

Uit deze inspiratiebronnen zijn objecten ontstaan, waarbij op abstracte wijze verbeeld wordt, dat een stuk land, lucht of water als het ware met een schep of grondboor uit het landschap zijn gestoken, zodat bodemlagen en het oppervlak met zijn landschappelijke elementen worden blootgelegd. Het werk heeft een monumentaal karakter, het is kleurig, gestileerd en speels. De glazuren ontwikkelt Chevalier zelf. Deze expositie ziet Chevalier als haar comeback na enkele jaren verminderd aan het werk te zijn geweest. Om deze reden maakte zij ook speciaal nieuw werk voor de expositie.

Op zaterdag 1 oktober 2022 wordt de expositie feestelijk geopend. Belangstellenden zijn rond 15:00 uur van harte welkom om de opening bij te wonen.

De expositie duurt tot en met 12 november 2022.