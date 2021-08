Bewustwording van het gebruik vergroten en de verpakkingsberg verkleinen.

SNEEK- Jaarlijks gooien we in Súdwest-Fryslân per persoon zo’n 200 kg afval in de vuilnisbak . Zo’n 20% daarvan is (plastic) verpakkingsmateriaal. Afval ophalen en verwerken kost de gemeente en haar inwoners veel geld. Bovendien zijn al die verpakkingen slecht voor het klimaat. Grutsk & Grien wil hier verandering in brengen en de gemeente Súdwest-Fryslân steunt dit initiatief!