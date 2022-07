Bewoners Dr. Wumkeshûs dolblij met nieuwe cadeaus

Een braintrainer is een soort spelcomputer, speciaal voor ouderen, die gebruikt wordt om het geheugen en het denkvermogen te stimuleren. Het biedt bijvoorbeeld spellen en quizzen op verschillende niveaus. “We hebben al een tijdje een braintrainer en deze wordt veel gebruikt”, vertellen welzijnscoaches Emmy van Dijk en Carla de Vries. “Het leek het ons een goed idee om voor elke etage een braintrainer aan te vragen zodat iedereen er gebruik van kan maken.”

Qwiek.Up

Naast de braintrainers waren Emmy en Carla ook heel enthousiast over de Qwiek.Up. Dit is een muur-en plafondprojector die een audiovisuele beleving voor bewoners creëert. Een Qwiek.Up kan ingezet worden als een bewoner bijvoorbeeld onrustig is of als welzijnsactiviteit in een huiskamer. Het heeft verschillende modules, zoals Oostenrijk, Baby’s en Kinderen en Vergeten Liedjes. Zo is er voor iedere bewoner wel een module die aansluit bij zijn of haar beleving.

Nieuwe rolstoelfiets

Ook de nieuwe rolstoelfiets valt in de smaak. “We hebben al twee prachtige duofietsen, maar bewoners met een slechte beenfunctie kunnen hier geen gebruik van maken. Een rolstoelfiets is een combinatie van een fiets en een rolstoel. Nu kan elke bewoner genieten van de fietsbeleving.” Medewerkers en bewoners zijn heel blij met de giften en bedanken de Martena Stichting en de Vrienden van het Wumkeshûs.