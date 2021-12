Bewoner azc Sneek aangehouden voor brandstichting

SNEEK-De 37-jarige verdachte die is aangehouden voor de brand in het asielzoekerscentrum in Sneek vannacht, is een bewoner van dat azc. Dat meldt de politie.

Bij de brand liepen twee mensen snijwonden op door stukken glas. Zij zijn door ambulancepersoneel behandeld op het azc-terrein. Drie anderen hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

'Feestje in ruimte waar brand uitbrak'

Bewoners van het azc zeggen dat het vaker onrustig is en dat de politie regelmatig langskomt. De bewoners zijn erg geschrokken. De brand brak uit in een van de kamers. Meerdere bewoners zeggen tegen Omrop Fryslân dat er een feestje in die ruimte was, met drank in het spel.

Daarover kan de politie ook nog niets zeggen, omdat het onderzoek naar de aanleiding van de brand nog loopt.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan ook nog niets zeggen over de toedracht. "Dat is aan de politie", zegt Jacqueline Engbers.

Dat er feestjes zijn, is niet nieuw voor Engbers. "Maar als dat overlast geeft, dan treden we daartegen op." Het is geen reden voor extra maatregelen. "We gaan altijd in gesprek met bewoners als er problemen zijn."

Vinden vervangende woonruimte is lastig

Het vinden van geschikte woonruimte voor de getroffen bewoners is nog wel moeilijk. "Er is een woonblok voor circa 75 à 100 mensen ontruimd. Voor die mensen moesten we vannacht een andere slaapplek vinden. Een klein deel kon al terug, voor anderen hebben we gelukkig een plek kunnen vinden in klaslokalen en recreatiezalen."

Wanneer ze terug kunnen naar hun eigen woonruimte is de vraag. "We zijn nu aan het bekijken wat precies de stand van zaken is, welke eenheden wel en niet gebruikt kunnen worden", zegt Engbers.

Landelijk tekort extra probleem

Het landelijke tekort aan opvangplekken maakt de situatie alleen maar lastiger. "Normaliter zouden we kijken of er op een andere locatie plek zou zijn. Maar we zitten overal vol, dus dat is moeilijk om te organiseren."