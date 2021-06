Beweegteam SWF roept sportaanbieders op zich aan te melden voor Simmerwille

SNEEK-Een saaie zomervakantie? Welnee! Beweegteam Súdwest-Fryslân organiseert in de zomervakantie Simmerwille! Tijdens Simmerwille worden er gedurende de hele zomervakantie activiteiten aangeboden voor kinderen en jeugd in de gemeente Súdwest-Fryslân. Beweegteam Súdwest-Fryslân roept sportaanbieders uit de gemeente op zich aan te melden om mee te doen!

Beweegteam Súdwest-Fryslân is op zoek naar sportaanbieders die hun deuren willen openen in de zomervakantie (week 28 t/m week 33) van 4 t/m 12 jaar en/ of jongeren van 12 t/m 18 jaar. Diverse sportaanbieder zoals Sharksups, Multiskills Friesland, ONS Sneek, Jeugdzeilen KWS, Gymnastiek vereniging V&K in Oppenhuizen, Kite surfen Workum/Funboxx, Windsurfschool SKILLS en Waterskibaan Sneek hebben zich al aangemeld.

Aanbieders die zelf leuke betaalde sportieve- en culturele belevenissen aanbieden voor jeugd of gezinnen, kunnen zich ook bij ons melden. Wij gaan graag met jullie in gesprek om te kijken of we ook voor gezinnen met een kleine portemonnee jullie aanbod beschikbaar kunnen maken.

Sportaanbieders kunnen zich tot 14 juni met hun activiteit(en) aanmelden via https://beweegteamsudwestfryslan.nl/simmerwille. Er is een vergoeding beschikbaar voor sportaanbieders die extra sport- en beweegactiviteiten organiseren tijdens Simmerwille (voor voorwaarden zie website). Bied je als sportaanbieder reguliere activiteiten aan gedurende de zomervakantie? Geef deze dan door. Beweegteam Súdwest-Fryslân neemt deze activiteiten mee in de promotie, de vergoeding geldt dan niet.