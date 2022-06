SNEEK- Ruim honderd kinderopvang- en gastouderlocaties in Fryslân ontvangen een Beweeg je Blij!- beweegpakket. Dit pakket bevat inspiratie voor medewerkers in de kinder- en gastouderopvang om kinderen op jonge leeftijd al tot extra beweging te stimuleren.

Advies Wereldgezondheidsorganisatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert kinderen van één tot en met drie jaar om per dag minimaal 180 minuten te bewegen, inclusief matig of zwaar intensieve inspanning. Om medewerkers in de kinderopvang te voorzien van tips hóe ze bij deze jonge doelgroep beweging kunnen stimuleren, zijn de beweegpakketten van Beweeg je Blij! ontwikkeld.

Beweegpakket

Deelnemende locaties ontvangen het komende jaar vier keer een beweegpakket. Hierin zitten inspiratiekaarten en materialen om op een leuke en laagdrempelige manier met kinderen van 0 tot en met 4 jaar te bewegen. Elk pakket heeft een ander thema. Daarbij worden ook materialen meegeleverd die nodig zijn voor beweegspelletjes. Het eerste pakket heeft het thema ‘wandelen’, en sluit aan bij de Peuter4daagse die de komende tijd op diverse plekken wordt gelopen. Hoe maak je wandelen leuk? En wat kun je onderweg allemaal doen?

Genoeg bewegen is niet vanzelfsprekend

Mariëlle Bleeker, programmaleider Nuchter over Gewicht bij GGD Fryslân: ‘Het is voor kinderen ontzettend belangrijk om al jong veel te bewegen. Met een gezonde leefstijl wordt een kind fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust voor de toekomst. Het is daarbij essentieel dat bewegen leuk is voor de kinderen. Het is fantastisch om te zien dat de kinderopvang hier graag aan meewerkt, want pedagogisch medewerkers en gastouders spelen een voorbeeldrol in het samen spelen en bewegen. Als GGD Fryslân hebben we natuurlijk ook naar onszelf gekeken: hoe kunnen we ook op de consultatiebureaus het belang van bewegen bij de allerjongsten stimuleren? Zo worden, als proef, op 23 consultatiebureaus materialen ingezet om beweging aan te moedigen. Bijvoorbeeld door een commode te gebruiken met klim- en kruipmogelijkheden.”

Beweeg je blij! is een initiatief van het programma Nuchter over Gewicht in samenwerking met Sport Fryslân, GGD Fryslân, Gastouderbureau Tiskidz, Kinderopvang Friesland en Kenniscentrum Sport & Bewegen. Stichting De Friesland steunt Beweeg je blij! met een financiële bijdrage.