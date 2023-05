Bevrijdingsvuur naar Kazemattenmuseum

Na een170 kilometer lange estafetteloop arriveren de atleten om ongeveer 15.00 uur in het Kazemattenmuseum en wordt op het monumentenplein het vrijheidsvuur ontstoken.

Dit gebeurt bij de drie monumenten ter nagedachtenis aan kapitein Boers en luitenant Ham, aan de soldaten die omkwamen in de Wonsstelling en aan de bemanningsleden van de kanonneerboot Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau. Zij lieten het leven lieten toen het schip – op weg naar Engeland - door de Duitsers bij Callantsoog tot zinken werd gebracht. De Johan Maurits van Nassau vervulde een belangrijke rol bij het uitschakelen van de Duitse artillerie aan het begin van de Afsluitdijk.

Het ophalen uit Wageningen van het vrijheidsvuur is ook een eerbetoon aan de Nederlandse soldaten die op Kornwerderzand voor onze vrijheid vochten.

Van Wageningen gaan de lopers via Ede, Kootwijk, Uddel, Elspeet, Nunspeet, Elburg, Kampen, Ens naar Emmeloord. In Fryslân is de route van Lemmer via Sondel, Nijemirdum, Oudemirdum, Rijs, Galamadammen, Koudum, Workun, Gaast, Piaam, Makkum en Cornwerd naar Kornwerderzand.

De fakkel wordt gebracht wordt in het Kazemattenmuseum rond 15.00 uur overhandigd aan wethouder Michel Rietman van de gemeente Súdwest-Fryslân. Met de fakkel zal hij de vlam ontsteken zodat ook dit jaar in het Kazemattenmuseum het vrijheidsvuur zal branden.

De sporters dragen zo hun steentje bij om aandacht te vragen voor de vrijheid. Want vrijheid deel je met elkaar. En die is niet zo vanzelfsprekend blijkt ook vandaag de dag.

De middag wordt muzikaal omlijst door muziekkorps Nij Libben uit Witmarssum en zanger Sipke de Boer. De lopers worden feestelijk ingehaald. Er wordt veel publiek uit Fryslân verwacht. De toegang tot het museum is op 5 mei gratis!