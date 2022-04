Bevrijdingsvuur naar Kazemattenmuseum

KORNWERDERZAND - Op 4 mei stappen zo’n 25 sporters van CrossFit Sneek in de bus op weg naar Wageningen. Doel is het ophalen van het bevrijdingsvuur en de fakkel naar het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand te brengen. Op het monumentenplein wordt het vrijheidsvuur door wethouder Bauke Dam van Súdwest-Fryslân ontstoken. Daar streden in mei 1940 Nederlandse soldaten voor onze vrijheid.

Nederland 75 jaar in vrijheid zouden we in 2020 uitgebreid vieren. Eén van de plannen was om het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar het Kazemattenmuseum te brengen. Helaas kon dat in verband met corona niet doorgaan. Het idee is echter nog springlevend en dit jaar gaat het gebeuren!

Het initiatief kreeg alom een enthousiast onthaal. Het bestuur van het Kazemattenmuseum gaf groen licht om het evenement te organiseren. Twee voorwaarden om zoiets te kunnen organiseren zijn geld voor de organisatie en natuurlijk estafettelopers. De afstand Wageningen-Kornwerderzand is 170 kilometer dus 20 lopers zou mooi zijn.

Jeff Brouwer, eigenaar van CrossFit Sneek, was meteen enthousiast. Bij CrossFit Sneek sporten ruim 200 sporters en daar moeten toch voldoende lopers tussen zitten. En dat bleek ook. Binnen drie dagen hadden zich al 30 belangstellenden gemeld. Sporters bij CrossFit Sneek willen graag hun steentje bijdragen om zo aandacht te vragen voor de vrijheid. Want vrijheid deel je met elkaar. En die is niet zo vanzelfsprekend blijkt ook vandaag de dag.

Een groep van ongeveer 25 lopers en begeleiders brengt in estafetteloop het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Kornwerderzand. Op 4 mei ’s avonds, na de Nationale Dodenherdenking, vertrekken de atleten met ITS Bolsward naar Wageningen. Tussen 00.15 en 01.00 uur krijgt de groep een brandende fakkel uitgereikt en dan gaat het in estafetteloop naar Kornwerderzand.

Op 5 mei tussen 15.00 en 16.00 uur hopen ze daar te arriveren. Aangekomen in het Kazemattenmuseum zal het bevrijdingsvuur worden ontstoken door wethouder Bauke Dam van gemeente Súdwest-Fryslân. Dit gebeurt bij de drie monumenten ter nagedachtenis aan kapitein Boers en luitenant Ham, aan de soldaten die omkwamen in de Wonsstelling en de bemanningsleden van de kanonneerboot HM Johan Maurits van Nassau die het leven lieten toen het schip door de Duitsers tot zinken werd gebracht. Het is ook een eerbetoon aan de Nederlandse soldaten die hier voor onze vrijheid vochten. Vrijwilligers van het museum hebben zelf een vuurschaal gemaakt.

Wat nu Kazemattenmuseum is, was in oorlogstijd de stelling Kornwerderzand. De verdediging van de Afsluitdijk had topprioriteit, vandaar de kazematten op Kornwerderzand en bij Den Oever. De stelling Kornwerderzand moest voorkomen dat de Duitsers via de Afsluitdijk konden opstomen naar Noord-Holland. De stelling werd in de meidagen van 1940 met man en macht verdedigd. 225 soldaten wisten, met steun van de marine, een grote Duitse overmacht tegen te houden. Na vijf oorlogsdagen moest de stelling, na de capitulatie van Nederland, worden overgedragen aan de Duitsers. Op deze historische plek wordt het bevrijdingsvuur op 5 mei 2022 voor het eerst ontstoken. Waarmee het verleden en het heden worden verbonden.

De middag wordt muzikaal omlijst door muziekkorps Nij Libben uit Witmarsum en zanger Sipke de Boer. De lopers worden feestelijk ingehaald. Er wordt veel publiek uit Fryslân verwacht. De toegang tot het museum is op 5 mei gratis!

Het evenement is financieel mogelijk gemaakt door het FIKS Omgevingsfonds, de gemeente Súdwest-Fryslân, ITS-reizen, Nota Infra BV, TD ENERGIE, Paul Dijkstra Composities BV en het Kazemattenmuseum.