Beurtschependag in Hindeloopen

‘s Middags vinden er activiteiten plaats zoals zakslaan, anker tillen en fok hijsen en is er muziek van zanger Kees van Zandwijk. ‘s Avonds wordt afgesloten met een optreden van de Makkumer Blues Brothers en DJ Hestum. Vrijdagmiddag 29 september zullen de eerste schepen zich al melden in de Sylroede van Hindeloopen, wat ongetwijfeld prachtige plaatjes zal opleveren. Het beurtschip ‘Dorp Grouw’, het eerste ijzeren beurtschip, gebouwd in 1909 ter vervanging van de houten Eabelina, is een van de eyecatchers. Jarenlang werd hiermee het beurtveer tussen Grou-Leeuwarden en Grou-Sneek onderhouden. In 1923 kwam het schip naar Hindeloopen en deed dienst als beurtschip van Hindeloopen naar Sneek. Nu, na honderd jaar, is dit beurtschip weer in de Sylroede te zien.