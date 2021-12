Bethlehem in de vensterbank

SNEEK-Een kerststal is een voorstelling van de geboorte van Jezus. Volgens de traditie werd Jezus in een stal geboren, wat berust op de voerbak die genoemd wordt in Lukas 2:7. Naast Jezus, Maria en Jozef zijn nog andere figuren aanwezig.

In Sneek, aan de Zwettekade, staat een hele bijzondere kerststal ( of eigenlijk moeten we kerststallen schrijven) in de vensterbank van een van de huizen. Het lijkt wel of heel Bethlehem daar samen gekomen is. Mona Vermeij stuurde ons een foto van het tafereel.